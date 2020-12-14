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تقارير: هجمات إلكترونية استهدفت الوكالات الحكومية الأمريكية

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تقارير: هجمات إلكترونية استهدفت الوكالات الحكومية الأمريكية تقارير: هجمات إلكترونية استهدفت الوكالات الحكومية الأمريكية

مصراوي Masrawy

05:58 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ):
أفادت تقارير إعلامية يوم الأحد بأن قراصنة استهدفوا وزارتي الخزانة والتجارة الأمريكية ووكالات حكومية أخرى.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون أوليوت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن " الأمريكية على علم بهذه التقارير ونحن نتخذ جميع الخطوات الضرورية لتحديد ومعالجة القضايا المحتملة المتعلقة بهذا الوضع".

وأكدت وزارة التجارة لشبكة "سي إن إن" أن القراصنة تغلبوا على إجراءات الحماية في أحد مكاتبها.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن قراصنة على صلة بوكالة الاستخبارات الروسية "إس في أر" كانوا مسؤولين عن الهجمات على وزارتي الخزانة والتجارة بالإضافة إلى وكالات أمريكية أخرى.

ولم يتضح بعد ما هي المعلومات التي تم الاستيلاء عليها، وفقا للتقرير، الذي ذكر أيضا إن مكتب التحقيقات الاتحادي تم استدعاؤه للمشاركة في التحقيق.

ووفقا للتقرير فإن الهجمات الإلكترونية كانت مستمرة لأشهر.

وقالت شركة "فاير أي" للأمن السيبراني، والتي غالبا ما تعمل معها السلطات الأمريكية في حالات الهجمات الإلكترونية، إن المتسللين هم نفس المجموعة التي هاجمت الشركة من قبل.

وذكرت "فاير أي" يوم الثلاثاء الماضي أنها تعرضت لهجوم إلكتروني نتج عنه سرقة برنامج هجومي تستخدمه الشركة عادةً لاختبار أنظمة دفاع عملائها.

وأضافت أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الأدوات ستستخدم في هجمات القرصنة، مضيفة أن المهاجمين كانوا مهتمين بشكل خاص بمعلومات حول العملاء الحكوميين للشركة.

وقالت "فاير أي" إن تحليلها الأولي أشار إلى هجوم ترعاه دولة، بسبب المهارات الفنية والطريقة التي يعمل بها المهاجمون.

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