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تقرير: قد يحصل على لقاح كوفيد-19 اليوم الاثنين

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تقرير: ترامب قد يحصل على لقاح كوفيد-19 اليوم الاثنين تقرير: قد يحصل على لقاح كوفيد-19 اليوم الاثنين

مصراوي Masrawy

05:52 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ):
من المقرر أن يُعرض على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد الحصول عى تطعيم ضد كوفيد-19 خلال الأيام المقبلة وربما يحصل عليه "في أي وقت من اليوم الاثنين"، وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر التقرير، المنسوب لمصادر مطلعة لم يكشف عنها ، أنه سيكون لدى كبار المسؤولين الآخرين في البيت الأبيض أيضًا خيار الحصول على التطعيم في الأيام المقبلة.

ويأتي التقرير بعد أن منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الجمعة الماضي الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتك للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما.

وكانت السلطات الصحية قد قالت سابقا إن العاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في دور رعاية المسنين سيكون لهم الأولوية في التطعيم بينما من غير المتوقع أن يحصل معظم الناس على التطعيم حتى الربيع أو الصيف المقبلين.

وذكرت بلومبرج أن تطعيمات المسؤولين الحكوميين سيتم تنظيمها على مدار الأيام العشرة التالية لضمان عدم تعرض موظفي ذوي الأهمية لآثار جانبية محتملة في نفس الوقت .

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون أوليوت الخطة، وفقا للتقرير.

وطلبت الحكومة الأمريكية مسبقًا بالفعل 100 مليون جرعة من اللقاح، وهو ما يكفي لتغطية 50 مليون شخص حيث يجب أن يعطى على مرحلتين.

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مصراوي Masrawy

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