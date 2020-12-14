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تحريات مباحث قنا: أمين الشرطة توفى جراء تنظيف سلاحه الميري

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تحريات مباحث قنا: أمين الشرطة توفى جراء تنظيف سلاحه الميري تحريات مباحث قنا: أمين الشرطة توفى جراء تنظيف سلاحه الميري

مصراوي Masrawy

03:42 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020

قنا-عبدالرحمن القرشي :

كشفت تحريات مباحث بندر قنا، برئاسة اللواء محمد ياسر، مدير إدارة البحث الجنائي، تفاصيل مصرع أمين شرطة، بطلق ناري، أثناء تأديته الخدمة أمام كنيسة الشهيدة دميانة في قنا، بأنه أثناء تنظيف سلاحه الميري أصاب نفسه برصاصة عن طريق الخطأ، في رأسه أودت بحياته.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا ، تلقى إخطارا، من قسم بندر قنا يفيد مصرع فيصل خليفة رمضان، أمين شرطة، بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه الميري ، أثناء تأديته الخدمة أمام كنيسة الشهيدة دميانة بمدينة قنا.


انتقلت قوة أمنية من قيادات مديرية أمن قنا، إلى مقر الواقعة، وبعد تحريات المباحث أفادت أنه أصاب نفسه عن طريق الخطأ أثناء تنظيف سلاحه الميري، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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