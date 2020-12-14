​يحقق سلامة المعتمرين.. السياحة تطالب بسرعة الربط الإلكتروني بين الصحة وبوابة العمرة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

قال أحمد إبراهيم المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية وعضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، إن حصر السفر لأداء العمرة من خلال البوابة، هدفه الأساسي مصلحة المعتمر وسلامته وضمان حقوقه ومتابعته منذ أن يتقدم لأداء العمرة وحتى سفره وعودته سالمًا.

وأضاف إبراهيم في بيان اليوم الأحد، أن البوابة تتيح مراقبة المعتمر من جانب وزارة السياحة وغرفة الشركات للتدخل الفوري عند حدوث أي مشكلة تواجه المعتمرين سواء قبل سفرهم أو بعد وصولهم للأراضي المقدسة وحتى عودته.

وناشد إبراهيم، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، سرعة التدخل وإصدار توجيهاتها لأجهزة الوزارة المختصة للربط الإلكتروني بين وزارة الصحة والبوابة في أسرع وقت، معتبرا أن تلك الخطوة من أهم خطوات الاستعداد لموسم العمرة المنتظر لحماية المعتمرين خاصة مع استمرار انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن هذا الربط يجعل المعتمر طوال الوقت تحت الرقابة الصحية للدولة ومتابعة أية تطورات صحية تواجه لسرعة التدخل.

وأشار إبراهيم، إلى أنه تمت مخاطبة وزارة الصحة عدة مرات وإخطارهم بجاهزية البوابة للربط الإلكتروني وسرعة إنجازه ولم يتم الرد من مسئولي الوزارة مما يستدعي تدخل الوزيرة شخصيا لإتمام تلك الخطوة لصالح المعتمر أولا وأخيرا.

وأضاف أن البوابة مجهزة إلكترونيا على أعلى مستوى، خاصة في الناحية الصحية والتي ستمكن القائمين على البوابة بعد إتمام الربط مع وزارة الصحة معرفة كافة التفاصيل الصحية للمعتمر ونتيجة التحاليل المختلفة التي يجريها بمعامل وزارة الصحة، وترفع أتوماتيكيا على البوابة ومنها اختبار pcr الخاص بفيروس كورونا وأية تحاليل أخرى، ومعرفة إذا ما كان المعتمر قد تناول اللقاح المضاد لهذا الفيروس والذي وصلت أولى جرعاته لمصر مؤخرا وستصل جرعات أخرى منه تباعا.

كما تتيح أيضاً التعرف على الحالة الصحية بشكل عام للمعتمر أولا بأول ومعرفة درجة حرارته على مدار الساعة بما يتيح التنبؤ بأية مخاطر صحية قد يتعرض لها سواء قبل سفره وحتة عودته والتدخل الفوري في الطوارئ.

​