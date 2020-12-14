اليوم.. إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث المرج"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم من عناصر جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف المرج".

كان أمر الإحالة قد أسند للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتظاهر والتحريض على العنف، والتجمهر وإثارة الشغب، ومحاولة تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، والمشاركة في أحداث العنف التي وقعت بمنطقة عين شمس بالمرج.