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"التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن سقوط الأمطار في 3 أيام مُقبلة (خرائط)

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"التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن سقوط الأمطار في 3 أيام مُقبلة (خرائط) "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن سقوط الأمطار في 3 أيام مُقبلة (خرائط)

مصراوي Masrawy

01:29 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري، خريطة سقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة من الأحد حتى الثلاثاء المقبل.

وأشارت نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار إلى الآتي:

اليوم 13 ديسمبر:
من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وأجزاء من مطروح.

يوم 14 ديسمبر:
من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والدلتا وشمال سيناء.

يوم 15 ديسمبر:
من المتوقع سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على السواحل الشمالية والدلتا ومنطقة القناة.

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