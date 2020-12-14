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اليوم.. استكمال المرافعة بمحاكمة "متحرش الجامعة"

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اليوم.. استكمال المرافعة بمحاكمة "متحرش الجامعة" اليوم.. استكمال المرافعة بمحاكمة "متحرش الجامعة"

مصراوي Masrawy

01:00 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب- محمود الشوربجي:

تستكمل محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، المرافعة بجلسة محاكمة "أ. ب"، بتهمة التحرش بعدد من الفتيات وتهديدهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 2030 لسنة 2020 جنح مالية، أن المتهم في غضون الفترة ما بين عامي 2016 وحتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، جنسيًا بالمجني عليها الأولى، "س. ف" بأن تعرض لها بإتيان أمور وإيحاءات وتلمیحات جنسية وإباحية، وأرسل إليها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية مستخدمًا تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس آب»، عبارات وصورًا ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريحًا وتلميحًا بالأمور المشار إليها، وقد أتى تلك الأفعال يقصد الحصول على منفعة جنسية، وتعمد مضايقة المجني عليها بل أساء استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة سلفًا.

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