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انتحار شاب في السويس تركته زوجته الأجنبية وتعذر سفره إليها بسبب كورونا

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انتحار شاب في السويس تركته زوجته الأجنبية وتعذر سفره إليها بسبب كورونا انتحار شاب في السويس تركته زوجته الأجنبية وتعذر سفره إليها بسبب كورونا

مصراوي Masrawy

12:41 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020

السويس - حسام الدين أحمد:

أقدم شاب على الانتحار، شنقاً داخل منزله بحي الأربعين بالسويس، بعد مروره بأزمة نفسية، ونقل إسعاف السويس جثمان الشاب إلى ثلاجة حفظ الموتى.

كان مدير أمن السويس تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الأربعين، مساء الأحد، يفيد بحضور سيدة والإبلاغ بتغيب أخيها وانقطاع الاتصال به وخوفها من انتحاره في شقته.

وانتقلت قوة من القسم رفقة السيدة الى محل إقامة شقيقها، وبعد عدم الاستجابة للطرق على باب الشقة، جرى كسر الباب لتجد السيدة والقوة جثة شقيقها تتدلى بحبل من السقف.

وأفادت التحريات الأمنية أن المتوفى " ن. ف" 38 سنة، كان يعمل غواص تجاري في مجال إصلاح السفن بإحدى الدول الأوروبية وتزوج سيدة أجنبية وأقام معها، وعاد لمصر في إجازة وبسبب جائحة كورونا تعذر سفره إليها مرة أخرى، وخسر عمله وانفصلت عنه زوجته.

وقالت أسرة الشاب في محضر الشرطة، إن ما حدث للمتوفى ترك أثرا سيئا في نفسه، لا سيما بعد انفصال زوجته عنه وعدم تمكنه من السفر ولقاءها مرة أخرى.

وتوصلت المعاينة المبدئية لمكان الحادث أن واقعة الانتحار حدثت قبل 3 أيام، وفقا لعلامات التحلل البادية على الجثة، وأن الشاب دون على الجدران عبارات تفيد رغبته في التخلص من حياته.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث، وباشرت النيابة التحقيق واستدعت أفراد أسرته لسؤالهم.

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