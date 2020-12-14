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"الأرصاد" تنبِّه مكة والمدينة وتبوك: رياح نشطة وأتربة وتدنٍّ للرؤية

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تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر حتى مساء الاثنين

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة لمناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك).

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في أربعة تنبيهات متتالية لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد رياحًا نشطة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل العاصمة المقدسة وبحرة وجدة وخليص ورابغ والقنفذة والليث والجموم وأضم والخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل العلا والعيص وبدر ووادي الرفع وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة تبوك أيضًا رياحًا نشطة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل البدع والوجه وأملج وحقل وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.

الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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