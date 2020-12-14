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أكثر من 300 تلميذ مازالوا مفقودين بعد هجوم على مدرسة في نيجيريا

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أكثر من 300 تلميذ مازالوا مفقودين بعد هجوم على مدرسة في نيجيريا أكثر من 300 تلميذ مازالوا مفقودين بعد هجوم على مدرسة في نيجيريا

مصراوي Masrawy

12:11 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020

لاجوس - (د ب أ):

لا يزال أكثر من 300 تلميذ مفقودين، بعد أن هاجم مسلحون مدرسة في نيجيريا، حسبما أعلنت السلطات اليوم الأحد.

وقال أمين ماساري، حاكم ولاية كاتسينا، التي شهدت الهجوم: "حتى الآن لا نعرف مصير 333 تلميذا"، وأضاف خلال اجتماع مع مسؤولي الأمن، إن المدرسة التي شهدت الهجوم في بلدة كانكارا تضم 839 تلميذا.

وأضاف أن هناك جهودا تبذل لإحصاء العدد الحقيقي للتلاميذ المختطفين. وأشار إلى أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وذكر وزير الدفاع، بشير صلاحي ماجاش، الذي التقى بحاكم الولاية، أن الجيش سيلاحق المهاجمين وينقذ التلاميذ دون أي أضرار جانبية.

وتصدر وسم "أعيدوا إلينا أولادنا" وسائل التواصل الاجتماعي في نيجيريا ، اليوم الأحد، وسط تنامي الغضب الشعبى حول اختفاء التلاميذ.

وبينما لا تزال أماكن الصبية المختفين مجهولة، حث نيجيريون على وسائل التواصل الاجتماعي والمعارضة، على تعزيز جهودها لإنقاذ الأطفال.

وانتقد سياسيون نيجيريون الرئيس محمدو بوهاري بسبب تعامله مع الأوضاع بعد الهجوم.

وانتقد رينو أوموكري ، المتحدث باسم الرئيس السابق جودلاك جوناثان ، الرئيس بوهاري لإصدار بيان فقط وعدم قيامه بزيارة المدرسة.

وقال حزب الشعب الديمقراطي المعارض في مؤتمر صحفي أمس السبت في العاصمة أبوجا إن الهجوم يعزز التصور بأن بوهاري يسيء إدارة أمن البلاد.

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