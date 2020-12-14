رئيس المجلس الأوروبي يتوقع الموافقة على لقاح كورونا في الأسابيع القادمة

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بروكسل - (د ب أ):

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر" اليوم الأحد إنه يتوقع الموافقة على أول لقاحات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الاتحاد الأوروبي "في الأسابيع المقبلة، وربما حتى قبل نهاية العام".

وتابع ميشيل إن الاتحاد الأوروبي قرر متابعة عمليته التنظيمية و"عدم اللعب" بالموافقة، مضيفا أن المملكة المتحدة استغلت ثغرة للموافقة على لقاح كورونا الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتك قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

ووافقت هيئة تنظيم الأدوية البريطانية على الاستخدام الطارئ للقاح يوم 2 ديسمبر الجاري، بعد عملية مراجعة سريعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ميشيل قوله "نحن لا نضيع الوقت.. وكالات الصحة تقوم بتحليل عشرات الآلاف من صفحات البيانات العلمية للتأكد من أنه على أساس التجارب التي تم إجراؤها، يمكننا توفير اللقاحات للمواطنين بثقة".