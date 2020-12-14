أخبار عاجلة

جيفري: طرد إيران.. المخرج الروسي من الأزمة السورية -
"التجارة الخارجية" تبحث إجراءات مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة -
الولايات المتحدة تسجل 230,953 إصابة كورونا و3,444 حالة وفاة -
"المسيعيد": اعتبر نفسي الأول في الشيلات وتقاعدت من عملي لأجل هذه المهنة -
إدارة "الوحدة" تردُّ على قرار لجنة الانضباط.. سنقدِّم ما يثبت سلامة موقفنا -
وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا -
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان -
لـ60 يومًا.. الجيزة: استقطاع حارة مرورية من طريق الفيوم في الاتجاهين لإنشاء 3 كباري -
مطار القاهرة: سفر ووصول 230 رحلة لنقل 30 ألف راكب -
"الدولي للمطارات" يدعو الدول لتطعيم كافة العاملين بلقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

آخر صيحات وكالات السفر "بيع الأسماك" بدلاً من التذاكر

Print
آخر صيحات وكالات السفر "بيع الأسماك" بدلاً من التذاكر آخر صيحات وكالات السفر "بيع الأسماك" بدلاً من التذاكر
بسبب كورونا وتعويض الخسائر

آخر صيحات وكالات السفر

لجأت وكالة سفريات في مدينة غروبنزل الألمانية إلى بيع الأسماك المدخّنة لتغطية نفقاتها في ضوء تراجع أعمالها جرّاء جائحة كوفيد-19 وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

ويحضر زبائن وكالة السفريات مرة كل أسبوعين، في يوم جمعة، إلى مكاتبها، لتسلّم طلبياتهم من سمك السلمون المرقط أو الشار القطبي الموضبة بطريقة تغليف الفراغ.

ويقول صاحب الوكالة هلموت لانغ (63 عاماً) «نبيع أكثر من 200 سمكة في كل مرة، حتى أن الربح يغطي الإيجار».

وخطرت الفكرة مصادفةً في بال هلموت وشريكه هانز غوتشل الذي يدير وكالة أخرى في ميونيخ. فخلال الربيع الفائت، كانا يشكوان الصعوبات الاقتصادية التي يواجهانها لصديق يعمل في مجال صيد السمك في بحيرة تيغرنسي الواقعة جنوب العاصمة البافارية. ويروي هلموت لانغ أن صديقهما، بلكنته البافارية، أجابهما قائلاً «إذا عجزتما عن بيع رحلات سفر، فما عليكما سوى بيع أسماكي».

وبعد بضعة أيام، توجه الشريكان إلى تيغرنسي لإحضار الأسماك، وباعاها كلّ في وكالته، الأول في غروبنزل التي يقل عدد سكانها عن أربعة آلاف نسمة، والثانية في ميونيخ، ثالث أكبر مدينة في ألمانيا. ومنذ ذلك الحين، اتخذ المشروع طابعاً أكثر احترافاً.

فبات الزبائن يرسلون طلبياتهم عبر الإنترنت، فيما أصبحت الأسماك المدخنة تأتي من تيغرنسي في صناديق مبردة. وقالت روزينا، وهي من زبائن وكالة غروبنزل «سمك من هذه النوعية لا نجده في المتاجر».

وتواظب روزينا على إرسال الطلبيات لسبب آخر أيضاً هو «دعم وكالة السفريات».

وقد تسببت الجائحة بضرر كبير لقطاع السياحة، وبالكاد يحصل الشريكان على أي دخل من نشاط وكالتيهما الذي بات مقتصراً على بيع الرحلات إلى جزر الكناري.

ويقول هلموت لانغ «إذا سارت الأمور على ما يرام، فسنبدأ نشاطاً تجارياً جديداً في الأول من يناير».

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التجارة الخارجية" تبحث إجراءات مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة

"التجارة الخارجية" تبحث إجراءات مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة

الولايات المتحدة تسجل 230,953 إصابة كورونا و3,444 حالة وفاة

الولايات المتحدة تسجل 230,953 إصابة كورونا و3,444 حالة وفاة

"المسيعيد": اعتبر نفسي الأول في الشيلات وتقاعدت من عملي لأجل هذه المهنة

"المسيعيد": اعتبر نفسي الأول في الشيلات وتقاعدت من عملي لأجل هذه المهنة

إدارة "الوحدة" تردُّ على قرار لجنة الانضباط.. سنقدِّم ما يثبت سلامة موقفنا

إدارة "الوحدة" تردُّ على قرار لجنة الانضباط.. سنقدِّم ما يثبت سلامة موقفنا

شبكة عيون الإخبارية