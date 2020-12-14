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للمرة الثانية خلال 5 أشهر.. حريق محدود بمستشفى خاص بالإسكندرية (صور‪(‬

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للمرة الثانية خلال 5 أشهر.. حريق محدود بمستشفى خاص بالإسكندرية (صور‪(‬ للمرة الثانية خلال 5 أشهر.. حريق محدود بمستشفى خاص بالإسكندرية (صور‪(‬

مصراوي Masrawy

11:48 م الأحد 13 ديسمبر 2020

الإسكندرية – محمد عامر‪: ‬

اندلع حريق محدود، مساء اليوم الأحد، بمستشفى بدراوي الخاص في منطقة سيدي بشر شرقي الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات بين المرضى أو العاملين.‪ ‬

تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغًا بالحريق الذي وقع بالمستشفى الكائن بشارع محمد نجيب في منطقة سيدي بشر.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية و4 سيارات إطفاء وإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص اندلاع حريق محدود بمطبخ المستشفى المشار إليه بالطابق الأرضي- جاري تحديد سببه، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر كبيرة.

جرت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة أول المنتزه.

وأمرت النيابة العامة بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق، وطلب تحريات المباحث.‪ ‬

كان 7 مصابين بفيروس كورونا المستجد لقوا مصرعهم في حريق اندلع، في 29 يونيو الماضي، بذات المستشفى، بسبب ماس كهربائي بجهاز تكييف بوحدة العناية المركزة.

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