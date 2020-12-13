أحمد الطنطاوي يكشف لمصراوي حقيقة تعرضه لأزمة صحية بسبب الانتخابات

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مصراوي Masrawy

كفرالشيخ - إسلام عمار:

نفى الصحفي أحمد الطنطاوي، ما أثير مؤخرًا بشأن تعرضه لأزمة صحية تأثرًا بإخفاقه الأخير في انتخابات مجلس النواب 2020، والتي خسر فيها مقعده عن دائرة كفرالشيخ وقلين، وفق الحصر العددي لعملية فرز الأصوات.

أوضح الطنطاوي، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه كان يعاني من مجرد إرهاق بدني شديد، مثل أي مرشح آخر بسبب تجهيزات الحملة الانتخابية، مشيرًا إلى أن حالته كانت تستوجب الحصول على قسط من الراحة، وأنه حاليًا بخير.

وحول النتائج الأخيرة للبرلمان، قال الطنطاوي إنه طعن على الحصر العددي لحصوله على الترتيب الأول من واقع النتائج الكاملة التي جمعها من نتائج الفرز وجرى نشرها على صفحة حملته الانتخابية على موقع التواصل الاجتماعي.

ودعا الهيئة الوطنية للانتخابات لمراجعة الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين في جولة الإعادة بانتخابات الدائرة، وتصحيح ما وصفه ب"الخطأ" قبل إعلان النتيجة رسميًا، مطالبًا بعقاب المسؤول عن هذا الخطأ، على حد قوله.