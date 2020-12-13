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مصدر بـ"التعليم" ينفي تعليق الدراسة في مدرسة للغات بسبب كورونا

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مصدر بـ"التعليم" ينفي تعليق الدراسة في مدرسة مصر للغات بسبب كورونا مصدر بـ"التعليم" ينفي تعليق الدراسة في مدرسة للغات بسبب كورونا

مصراوي Masrawy

10:37 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب- أسامة علي:

نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي حول تعليق الدراسة في مدرسة للغات التابعة لإدارة الهرم التعليمية بالجيزة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تعليق الدراسة بالمدرسة لمدة أسبوعين، عقب ظهور حالات كورونا بين الطلبة والمدرسين.

وأكد المصدر لـ"مصراوي"، أن الدراسة مستمرة بالمدرسة، ولا صحة لتعليق الدراسة، مؤكدًا أنه تم تسجيل إصابتين لشقيقين بمرحلة "KG"، قبل شفائهما وعودتهما إلى المدرسة.

ولفت إلى أنه كان هناك لجنة طبية من وزارة الصحة للاطمئنان على سلامة الطلاب والمعلمين بالمدرسة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا.

وأضاف المصدر، أن لجنة وزارة الصحة لم تبين وجود أي حالات إصابة بين الطلاب والمعلمين، مؤكدًا أن اللجنة لم تبلغ الوزارة بأي إصابات.​

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