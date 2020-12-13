أخبار عاجلة

"التجارة الخارجية" تبحث إجراءات مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة -
الولايات المتحدة تسجل 230,953 إصابة كورونا و3,444 حالة وفاة -
"المسيعيد": اعتبر نفسي الأول في الشيلات وتقاعدت من عملي لأجل هذه المهنة -
إدارة "الوحدة" تردُّ على قرار لجنة الانضباط.. سنقدِّم ما يثبت سلامة موقفنا -
وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا -
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان -
لـ60 يومًا.. الجيزة: استقطاع حارة مرورية من طريق الفيوم في الاتجاهين لإنشاء 3 كباري -
مطار القاهرة: سفر ووصول 230 رحلة لنقل 30 ألف راكب -
"الدولي للمطارات" يدعو الدول لتطعيم كافة العاملين بلقاح كورونا -
وفاة طبيب أردني جديد بفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف: تطبيق مفهوم الأمن الشامل أحد أهم عوامل استقرار الدول

Print
وزير الأوقاف: تطبيق مفهوم الأمن الشامل أحد أهم عوامل استقرار الدول وزير الأوقاف: تطبيق مفهوم الأمن الشامل أحد أهم عوامل استقرار الدول

مصراوي Masrawy

10:33 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب- محمود مصطفى:

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بجهود وزارة الأوقاف في مواجهة مرتكبي الجرائم وضرباتها المتلاحقة لتجار المخدرات، مشيرا إلى أنها تصب في تحقيق نظرية الأمن الشامل.

وأضاف في بيان له الاثنين، أنه في الوقت الذي تقوم فيه قواتنا المسلحة الباسلة بحماية تراب الوطن و حدوده وأمنه الاستراتيجي من كل من تسول له نفسه النيل منه أو المساس بذرة من ثراه الندي، وتواجه بعزة وبسالة قوى الإرهاب والشر، وفِي الوقت الذي تقف فيه شرطتنا الوطنية جنبا إلى جنب مع قواتنا المسلحة في مواجهة عناصر وفلول الجماعات الإرهابية والمتطرفة، فإنها تواجه وبحسم مرتكبي الجرائم، وتوجه ضرباتها الحاسمة لتجار المخدرات والسموم.

وأشار إلى أنه بهذا التكامل و بتلك الروح الوطنية العالية بين قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية تتحقق بفضل الله (عز وجل) ثم بفضل هذا التنسيق والتكامل نظرية الأمن الشامل التي لا استقرار للدول أو الشعوب إلا بها، فتحية إعزاز وتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة، وتحية إعزاز وتقدير لشرطتنا الوطنية ، وكل عين ساهرة لتحقيق أمن الوطن وأمانه، وكل وطني شريف غيور على أمن وطنه حريص على استقراره ورقيه وتقدمه .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا

وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا

مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

سفارة روسيا: زيارة ناجحة لوزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لمصر

سفارة روسيا: زيارة ناجحة لوزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لمصر

"النواب" عن بيان البرلمان الأوروبي بشأن مصر: يتضمن مغالطات ومُسيس

"النواب" عن بيان البرلمان الأوروبي بشأن مصر: يتضمن مغالطات ومُسيس

شبكة عيون الإخبارية