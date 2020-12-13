أخبار عاجلة

"التجارة الخارجية" تبحث إجراءات مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة -
الولايات المتحدة تسجل 230,953 إصابة كورونا و3,444 حالة وفاة -
"المسيعيد": اعتبر نفسي الأول في الشيلات وتقاعدت من عملي لأجل هذه المهنة -
إدارة "الوحدة" تردُّ على قرار لجنة الانضباط.. سنقدِّم ما يثبت سلامة موقفنا -
وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا -
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان -
لـ60 يومًا.. الجيزة: استقطاع حارة مرورية من طريق الفيوم في الاتجاهين لإنشاء 3 كباري -
مطار القاهرة: سفر ووصول 230 رحلة لنقل 30 ألف راكب -
"الدولي للمطارات" يدعو الدول لتطعيم كافة العاملين بلقاح كورونا -
وفاة طبيب أردني جديد بفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير الصناعة العراقي يؤكد أهمية استقطاب شركاء من والأردن

Print
وزير الصناعة العراقي يؤكد أهمية استقطاب شركاء من مصر والأردن وزير الصناعة العراقي يؤكد أهمية استقطاب شركاء من والأردن

مصراوي Masrawy

10:50 م الأحد 13 ديسمبر 2020

بغداد - (أ ش أ):

أكد وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز، اليوم الأحد، أهمية استقطاب شركاء من الجانبين المصري والأردني ممن لديهم الرغبة الجادة في توقيع عقود شراكة لتنفيذ مشاريع جديدة.

وأشار الخباز -وفقًا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)- إلى أن هناك فرصًا وعروضًا كثيرة يمكن الدخول فيها مع الجانب المصري في عدة مجالات، منها صناعات الأسمدة والبتروكيمياويات والصناعات الكهربائية والحديد والصلب وصناعات النسيج والجلود وصناعة الأدوية والأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية وغيرها، فضلًا عن التعاون في مجالات التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات لتطوير واقع شركات الوزارة.

وأضاف الخباز أن حريصة على توطيد علاقات التعاون مع دول الجوار والأشقاء العرب في كافة القطاعات، ومنها القطاع الصناعي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا

وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا

مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

"الخارجية" ترحِّب بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية

"الخارجية" ترحِّب بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية

الرئيس اليمني يصدر قرارًا جمهوريًّا بتشكيل الحكومة

الرئيس اليمني يصدر قرارًا جمهوريًّا بتشكيل الحكومة

شبكة عيون الإخبارية