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اعتقال العشرات في مظاهرات ضد لوكاشينكو في بيلاروسيا

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اعتقال العشرات في مظاهرات ضد لوكاشينكو في بيلاروسيا اعتقال العشرات في مظاهرات ضد لوكاشينكو في بيلاروسيا

مصراوي Masrawy

10:43 م الأحد 13 ديسمبر 2020

مينسك - (د ب أ)

شنت قوات الأمن في بيلاروس حملة قمع ضد المتظاهرين، اليوم الأحد، خلال احتجاجات واسعة النطاق ضد الرئيس المحاصر بالمشكلات الكسندر لوكاشينكو.

وأظهرت مقاطع تم تداولها على منصة الرسائل "تليجرام" التي تستخدم لتنسيق المظاهرات، أشخاصًا في مينسك يفرون من عناصر قوات الأمن الذين كانوا يرتدون أقنعة اليوم الأحد، في حين أظهرت مقاطع فيديو أخرى متظاهرين يتم اقتيادهم بعيدا وضربهم على أيدي الشرطة.

وتم اعتقال أكثر من 210 أشخاص، وفقًا لقائمة أسماء نشرتها منظمة حقوق الإنسان "فياسنا".

وأصبحت الاعتقالات الجماعية هي سمة منتظمة في احتجاجات الأحد التي بدأت منذ منتصف أغسطس. وقبل أسبوع، تم اعتقال أكثر من 300 شخص.

وشهدت المظاهرة الأسبوعية الأخيرة تجمع الآلاف أولاً في أحيائهم ثم تشكيل مجموعات أكبر.

وطالب المتظاهرون، الذين تظاهروا أيضًا في مدن أخرى في جميع أنحاء البلاد، باستقالة لوكاشينكو، الذي يتولى السلطة منذ أكثر من 26 عامًا، مع السماح بمعارضة محدودة.

وقالت الناشطة في مجال الحقوق المدنية سفيتلانا تيخانوفسكايا "هذا الأحد هو يوم الأحد الثامن عشر على التوالي الذي أظهر فيه الناس استعدادهم لمواصلة الدفاع عن حقوقهم".

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