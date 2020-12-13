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العراق: مقتل 42 عنصرًا من داعش جنوبي الموصل

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العراق: مقتل 42 عنصرًا من داعش جنوبي الموصل العراق: مقتل 42 عنصرًا من داعش جنوبي الموصل

مصراوي Masrawy

10:39 م الأحد 13 ديسمبر 2020

بغداد - (د ب أ)

صرح اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الأحد، أن قوات عراقية بدعم من طيران التحالف الدولي تمكنت من قتل 42 من عناصر داعش في منطقة عين الجحش جنوبي مدينة الموصل 450 كم شمالي بغداد.

وقال في بيان صحفي: "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وإشراف مُباشر من قبل رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب، انطلقت عملية السيل الجارف، حيث داهمت قوات جهاز مُكافحة الإرهاب ما يُسمى قاطع دجلة الذي تنشط فيه عصابات داعش الإرهابية بعد جُهد فني ومعلوماتي لمُديرية استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب".

وأضاف أن أبطال الجهاز شرعوا بالاشتباك مع بقايا عناصر العصابات الإرهابية ليومين مُتتالين أجبر فيها فُرسان جهاز مُكافحة الإرهاب عناصر العدو على التقهقر والعودة إلى الأنفاق والكُهوف التي يتحصنون بها، ليباشر بعدها رجالنا الأشاوس باقتحام مواقعهم حيث وصلت شدة المواجهة إلى الاشتباك بالرُمانات اليدوية التي انفجرت داخل الأنفاق.

وأوضح أن العملية أسفرت عن قتل 42 عُنصرًا إرهابيًا من عصابات داعـش من ضمنهم، ما يسمى والي قاطع دجلة المُكنى براء ونائبه أبو محمود والمسؤول الإعلامي لقاطع دجلة المدعو أبو سياف مع مساعده سجاد، وعسكري قاطع الفاروق أبو سيناء، فضلاً عن العثور على عدد من الأسلحة والاعتدة المتنوعة ومبالغ مالية محلية وأجنبية داخل مقرات العصابات الإرهابية.

وأشار إلى أن هذه العملية جرت بإسناد جوي من طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي.

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