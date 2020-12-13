بالفيديو.. حماس وإقبال كبيران على أول بطولة نسائية للتجديف يعكسان حب السعوديات للرياضة

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زيادة مشاركة المرأة في الأنشطة خلال الأعوام الخمس الماضية بنسبة 150٪

فيما تعد رياضة التجديف من الرياضات الصعبة على الرياضيين إلا أن مشاركة السيدات في أول بطولة للتجديف داخل الصالات في السعودية تعتبر حدثًا مثيرًا للاهتمام، وتعكس حب السعوديات للرياضة بصفة عامة.

وتفصيلاً، وصفت كريمان أبو الجدايل، لاعبة المنتخب السعودي للتجديف، السباق بأنه كان صعبًا للغاية؛ لأن مسافة 2000م تتطلب قوة تحمُّل كبيرة.. مستدركة بفخر: "لكن حماس الفتيات المشاركات كان كبيرًا. وأنا فخورة بذلك".

بدورها، كشفت أمل باعطية، مدربة في رياضة التجديف، عن حماس كبير للفتيات في الاشتراك والدخول في تلك الرياضة التي كانت في السابق مقتصرة على الرجال، معربة في هذا الصدد عن أملها بمستقبل واعد لتلك الرياضة في السعودية.

من جهته، أكد رئيس الاتحاد السعودي للتجديف محمد حضراوي أن الإقبال كان مرتفعًا للغاية؛ إذ تزايدت الأعداد بشكل كبير. مضيفًا: "بدأنا بخمسة لاعبين، والآن 200 لاعب ولاعبة يحاولون الوصول إلى مراكز متقدمة في هذه الرياضة".

وكشف تقرير نشرة التاسعة على قناة mbc عن أن الرياضة النسائية السعودية تشهد إقبالاً كبيرًا، وخصوصًا في السنوات الأخيرة؛ إذ ازدادت مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية خلال الأعوام الخمس الماضية بنسبة 150٪ وفق إحصائيات وزارة الرياضة.