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هيئة الكتاب تنعى الراحل "بهاء عبدالمجيد"

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هيئة الكتاب تنعى الراحل "بهاء عبدالمجيد" هيئة الكتاب تنعى الراحل "بهاء عبدالمجيد"

مصراوي Masrawy

10:26 م الأحد 13 ديسمبر 2020

(مصراوي):

نعى الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتور بهاء عبدالمجيد، عضو اللجنة الثقافية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال السنوات الأخيرة الماضية، وأستاذ الأدب الإنجليزي، والذي توفى مساء اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقدم عبدالمجيد العديد من الأعمال الأدبية طوال مشواره، وحصل عام 2000 على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي وعنوانها: "تطور التيمات الأدبية في أعمال شيمس هيني الشعرية" من قسم اللغة الإنجليزية كلية التربية جامعة عين شمس، كما عمل أستاذ زائر بجامعة أكسفورد.

حصل عبدالمجيد على عدّة بعثات: جامعة ترينتي كولوج- دبلن، سانت مايكل كوليج، وله العديد من الأعمال منها: سانت تريزا- البيانو الأسود- جبل الزينة- خمّارة المعبد- ورق الجنّة- النوم مع الغرباء- القطيفة الحمراء.

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