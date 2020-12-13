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رويترز: وزارتين أمريكيتين تتعرضان لهجوم سيبراني من قراصنة دولة أجنبية

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رويترز: وزارتين أمريكيتين تتعرضان لهجوم سيبراني من قراصنة دولة أجنبية رويترز: وزارتين أمريكيتين تتعرضان لهجوم سيبراني من قراصنة دولة أجنبية

مصراوي Masrawy

10:39 م الأحد 13 ديسمبر 2020

وكالات:

أفادت وكالة "رويترز" اليوم الأحد بأن وزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين تعرضتا لهجوم سيبراني ناجح من قبل مجموعة من هاكرز تدعمهم دولة أخرى.

ونقلت " اليوم"، عن رويترز، أن ثلاثة أشخاص مطلعين على الموضوع أكدوا أن مجموعة القراصنة المتطورة تمكنت من سرقة بيانات من وزارة الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات (NTIA) التابعة لوزارة التجارة، وهي الهيئة المعنية بتحديد سياسات في مجال الإنترنت والاتصالات.

وقال أحد الأشخاص المطلعين للوكالة إن خطورة الهجوم السيبراني الناجح تصل إلى مستوى تطلب من مجلس الأمن القومي عقد اجتماع بشأن الموضوع في البيت الأبيض أمس السبت.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون أوليوت، تصريحه بأن حكومة الولايات المتحدة على علم بالتقارير عن الهجوم المزعوم وتتخذ كل الخطوات اللازمة لتحديد وعلاج أي مشاكل محتملة مرتبطة الموضوع.

وأشارت مصادر "رويترز" إلى وجود مخاوف لدى أجهزة الاستخبارات الأمريكية من خطر أن يستخدم القراصنة أساليب مماثلة لاختراق مؤسسات حكومية أخرى في الولايات المتحدة.

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