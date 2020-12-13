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بيل جيتس: لا أرى دورًا رسميًا لي في إدارة بايدن

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بيل جيتس: لا أرى دورًا رسميًا لي في إدارة بايدن بيل جيتس: لا أرى دورًا رسميًا لي في إدارة بايدن

مصراوي Masrawy

10:34 م الأحد 13 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ)

قال الملياردير بيل جيتس، إنه لا يتوقع أن يتولى دورًا رسميًا في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكن مؤسسته ستتواصل مع القادمة بشأن مكافحة الأمراض المعدية في المستقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت ورجل الأعمال الخيرية ، قوله اليوم الأحد بشأن مسألة منع الأوبئة في المستقبل "لقد تحدثت مع الرئيس المنتخب حول ذلك.. أعتقد أن مؤسستنا ستكون جزءًا من هذا الحوار للتأكد من أننا لن نفسد الأمر مجددًا".

وردًا على سؤال عما إذا كان سيضطلع بأي دور في فرق العمل المستقبلية التي يعقدها بايدن، قال جيتس في برنامج "حالة الاتحاد" على "سي إن إن" إن فريق الرئيس المنتخب اختار "الأشخاص الجيدين للقيام بالأدوار الرسمية" و"مجرد المشاركة في المناقشات معهم "هي أفضل طريقة للمساهمة.

وكان جيتس ينتقد التعامل مع الوباء في الولايات المتحدة، وأعرب في أغسطس عن دهشته لأن الحكومة لم تحسن من اختبارات ولأن المناخ السياسي لم يكن بناء أيضا.

وأعلنت مؤسسة جيتس وزوجته "بيل آند ميراندا جيتس" يوم الأربعاء عن تعهدها بمبلغ 250 مليون دولار إضافي لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصل إجمالي التزامها إلى 75ر1 مليار دولار.

وسيتم توجيه جزء من هذا التمويل الأخير إلى تقديم اختبارات وعلاجات ولقاحات للفيروس في الدول ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة .

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