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موريتانيا: تعليق صلاة الجمعة واقتصار الصلوات على الإمام والمؤذن

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موريتانيا: تعليق صلاة الجمعة واقتصار الصلوات على الإمام والمؤذن موريتانيا: تعليق صلاة الجمعة واقتصار الصلوات على الإمام والمؤذن

مصراوي Masrawy

10:30 م الأحد 13 ديسمبر 2020

نواكشوط - (د ب ا )

أعلنت وزارة الشؤون الاسلامية بموريتانيا، تعليق صلاة الجمعة، حتى إشعار آخر لتعزيز الإجراءات الهادفة إلى الحد من انتشار في البلاد.

وأوضح بيان للوزارة صدر مساء اليوم الأحد، أنه تقرر كذلك اقتصار صلاة الجماعة في مساجد البلاد على الإمام والمؤذن فقط دون غيرهم توخيا لمزيد من الحذر والوقاية من تفشي فيروس كورونا .

وبررت الوزارة قراراتها بتقييم جديد للوضعية الوبائية لفيروس كورونا وبعد التشاور مع وزارة الصحة .

وكانت السلطات الموريتانية قد فرضت اليوم حظرا للتجوال ومددت إغلاق مؤسسات التعليم شهرا كاملا هذا في ظل ازدياد الوفيات بشكل كبير وارتفاع عدد الإصابات منذ تفشي الموجة الثانية من الفيروس .

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