تراجع معدل نقل مرضى كورونا للمستشفيات في الولايات المتحدة

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واشنطن - (د ب أ)

تراجع معدل نقل مرضى "كوفيد 19" إلى المستشفيات في الولايات المتحدة إلى 9ر15% ليصل إجمالي الأسّرة التي يعالج بها المصابون إلى 112 ألفًا و807.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، نقلاً عن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، أن 16% تقريبًا من أسّرة المستشفيات في الولايات المتحدة كان يشغلها مرضى كوفيد 19 في 11 ديسمبر.

وسجلت ولاية نيفادا أكبر نسبة مئوية من الأسرة التي يشغلها مرضى كوفيد 19، بنسبة 2ر26% تليها رود أيلاند بنسبة 2ر25%.

أما ولاية كاليفورنيا فقد سجلت أعلى عدد من تلك الأسّرة عند 13 ألفا و387، بزيادة 88ر3% على اليوم السابق، ثم تكساس بـ 9610 مرضى، بزيادة 62ر0% على اليوم السابق.