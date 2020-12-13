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تجديد حبس علا القرضاوي 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

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تجديد حبس علا القرضاوي 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية تجديد حبس علا القرضاوي 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

مصراوي Masrawy

10:31 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تجديد حبس علا القرضاوي، ومتهمين آخرين، 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم بالتواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة، والانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

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