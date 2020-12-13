تجديد حبس علا القرضاوي 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

مصراوي Masrawy
10:31 م الأحد 13 ديسمبر 2020
كتب- صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تجديد حبس علا القرضاوي، ومتهمين آخرين، 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم بالتواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة، والانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.