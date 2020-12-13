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النيابة تطلب التحريات حول حريق محل قطع غيار سيارات بالعمرانية

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النيابة تطلب التحريات حول حريق محل قطع غيار سيارات بالعمرانية النيابة تطلب التحريات حول حريق محل قطع غيار سيارات بالعمرانية

مصراوي Masrawy

10:15 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيقات حول اشتعال حريق بمحل قطع غيار سيارات، بالعمرانية.

وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص الحريق.

كان بلاغ ورد لضباط الحماية المدنية بنشوب حريق في محل قطع غيار بمنطقة العمرانية، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.

وبعمل التحريات تبين أن ماسًا كهربائيًا سبب الحريق، ولا شبهة جنائية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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