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توجيه حكومي جديد بشأن قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء

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توجيه حكومي جديد بشأن قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء توجيه حكومي جديد بشأن قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء

مصراوي Masrawy

09:47 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

شدد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، على استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين، دون معوقات وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمراكز التكنولوجية، حرصًا على سلامة المواطنين والموظفين بهذه المراكز.

وتابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، جهود المحافظات في هذا الملف، حيث أعلن الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، تلقي المحافظة أكثر من 120 ألف طلب تصالح.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أنه تم تطبيق تخفيض قيمة المبالغ المقررة في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بنسبة 25% في حال سداد كامل هذه المبالغ بمراكز وقرى المحافظة.

وأشار اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، إلى تلقي المحافظة أكثر من 109 آلاف طلب تصالح بقيمة حوالي 495 مليون جنيه.

فيما أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، عدم السماح بأي تقصير في هذا الملف المهم، مع مواصلة الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بأحياء المحافظة.

وناشدت منال عوض محافظ دمياط المواطنين سرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المهلة المحددة مؤكدة على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة.​

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