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قدم مبتورة داخل جوال تثير الرعب في أرض اللواء (صورة)

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مصراوي Masrawy

09:54 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على قدم مبتورة داخل جوال بشارع السودان، مساء الأحد، ما آثار رعب قاطني المنطقة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بعثور الأهالي على جوال بداخله قدم بشرية.

انتقلت قوة من قسم العجوزة ونقطة شرطة أرض اللواء إلى محل البلاغ -تخديدا بجوار سلم أرض اللواء- وعثر على جوال بداخله قدم شخص مبتورة.

وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط موقع البلاغ، للوقوف على ملابسات الواقعة تنسيقا مع الأمن العام وفرقة وسط الجيزة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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