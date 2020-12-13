للمرة الثالثة.. مصابة بكورونا تضع توأما بمستشفى الجمهورية العام بالإسكندرية (صور)

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد البدري:

أجرى الفريق الطبي بمستشفى الجمهورية العام بالإسكندرية، اليوم الأحد، عملية ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بفيروس كورونا، لتضع توأما داخل مستشفى العزل.

وقال الدكتور النادي يوسف، مدير مستشفى الجمهورية العام، إن المستشفى كان استقبل سيدة في العقد الثالث من العمر مصابة بفيروس كورونا قبل ٥ أيام، لتقديم الرعاية الصحية لها وفق بروتوكول وزارة الصحة المتبع في مستشفيات العزل.

وأضاف النادي في تصريح لـ "مصراوي"، أن الأم كانت في الأسبوع الثامن والثلاثين من الحمل، وعانت من أعرض تسمم في الحمل وقصور بهرمون الغدة الدرقية، فيما جرى تقديم الرعاية اللازمة لها، بما يسمح لنقلها إلى غرفة العمليات حتى وضعت توأما، ذكر وأنثى بصحة جيدة.

وأشار مدير المستشفى إلى أن حالة الأم والطفلين مستقرة، إذ جرى نقلها إلى غرفة العناية الخاصة، بها فيما جرى نقل المولودين إلى حاضنة رعاية خاصة لاستكمال الإجراءات الطبية وعمل مسحات للرضيعين لبيان سلبية العدوى بفيروس كورونا من عدمه.

ولفت إلى أن الجراحة جرت بمشاركة فريق طبي متخصص يضم كل من الأطباء هالة يوسف وسوزان سامي من قسم النساء والوليد، بمعاونة طبيب التخدير حسن إبراهيم، وطبيب الأطفال المبتسرين حلمي جمال.

وأوضح أن الحالة تعد الثالثة من نوعها داخل عزل مستشفى الجمهورية العام، إذ سجل المستشفى في أكتوبر الماضي حالتين ولادة توأم لسيديتين مصابين بفيروس كورونا المستجد.