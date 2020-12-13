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"زراعية الليث" توقع اتفاقية مع "النحل الجوال" لدعم برامج التنمية الريفية

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"القثامي" : تشمل الجانب التدريبي وتوفير الاحتياجات والغايات للمنتسبين

وقعت الجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة الليث اتفاقية تعاون مع مجموعة النحل الجوال، وذلك بمقر فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة مكة المكرمة بحضور مدير عام فرع الصندوق المهندس عامر الزهراني، ويأتي ذلك تحقيقاً لمتطلبات دعم برامج التمويل المساند لبرنامج التنمية الريفية.

وفي التفاصيل، أوضح فايز القثامي، مؤسس مجموعة النحل الجوال وشيخ النحالين بالمملكة بأن الاتفاقية تتيح للطرفين الاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها الطرف الآخر، مشيراً إلى أنها تشمل الجانب التدريبي وتوفير الاحتياجات والغايات للمنتسبين، وتتيح للجمعية الاستفادة من مختبر مقاييس الجودة ومصنع التعبئة والتغليف التابعة لمجموعة النحل الجوال بالإضافة إلى الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها المنشآت التابعة للمجموعة.

ومن جانبه، قال أحمد المزيني، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بالليث، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود الجمعية بإبرام عدد من الشراكات والاتفاقيات مع عدد من الجهات بما يخدم تحقيق أهداف اتفاقية الجمعية مع صندوق التنمية الزراعية ضمن دعم برامج التمويل المساند لبرنامج التنمية الريفية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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