رئيس جامعة الجوف يتفقد سير الاختبارات النهائية لأكثر من 22 ألف طالب وطالبة

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"الشمري" شدد على عدم السماح لأي طالب بدخول قاعات الاختبارات بدون الكمام

تفقد رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبد الله الشايع، قاعات الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الجاري، والتي انطلقت حضوريًّاً في جميع المقررات ما عدا مقررات متطلبات الجامعة عن بُعد، والتي بدأت في وقت سابق.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور بندر الشمري أن مجموع الطلبة الذين أدوا الاختبارات بلغ (22683) طالباً وطالبة؛ منهم (7464) طالباً و(15219) طالبة، وبلغ عدد المقررات (1096) منها (40) مقرراً في الإعداد العام و(1056) هي بقية مقررات الجامعة.

وأضاف أن اختبارات مقررات متطلبات الجامعة بدأت يوم الثلاثاء 23-4-1442هـ على فترتين: الأولى من الساعة الثالثة مساءً وتنتهي السادسة مساءً، والثانية في تمام السادسة والنصف مساءً وتنتهي التاسعة والنصف مساءً، ومدة الاختبار ساعة واحدة للإجابة عن 40 سؤالاً اختيارياً كحد أقصى، ويتاح للطالب محاولة واحدة فقط.

وتابع "الشمري" بأن اختبارات بقية مقررات الجامعة انطلقت اليوم الأحد ٢٨-٤-١٤٤١هـ على ثلاث فترات؛ الأولى من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وتنتهي الساعة العاشرة والنصف صباحاً، فيما تبدأ الفترة الثانية عند الحادية عشرة والنصف صباحاً وتنتهي الساعة الواحدة والنصف مساءً، بينما تبدأ الفترة الثالثة الساعة الثانية والنصف مساءً وتنتهي الساعة الرابعة والنصف مساءً.

وتمت إتاحة جداول الاختبارات النهائية لجميع الطلبة من خلال البوابة الإلكترونية للطالب، مدعمةً بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الواجب الالتزام بها أثناء حضور الاختبارات؛ كالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة طيلة تواجدهم في مقرات الجامعة.

وأكد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية أنه تم تجهيز قاعات الاختبار بما يحقق التباعد بين المختبرين أثناء أداء الاختبارات، وبما لا يتجاوز نصف الطاقة الاستيعابية للقاعة، مشدداً على عدم السماح لأي طالب بدخول قاعات الاختبارات بدون الكمام ولأي سبب كان، وأن على الكليات العمل مع الجهات ذات العلاقة على توفير معقمات في القاعات وكمامات طبية قدر الإمكان.

وكانت الوكالة قد عممت على جميع الكليات مجموعة من الضوابط الهامة كأهمية حضور الطلبة قبل موعد الاختبار بساعة واحدة وإبراز البطاقة الجامعية قبل دخول قاعات الاختبارات، والتقليل من التواصل الشخصي بين الطلبة والالتزام بالتباعد الاجتماعي عند التحقق من هوية الطالب وأثناء المراقبة، والتأكد من هويته عن بعد وهي في يد الطالب، كما تم التأكيد على الطلبة بإحضار جميع أدواتهم الخاصة بالاختبار من أقلام وآلات حاسبة وغيرها ويمنع تداولها بين الطلاب لأي سبب كان.

وأن يكون كشف الحضور بحوزة المراقب ولا يسلم للطالب للتوقيع بحيث يقوم المراقب بتحضير الطالب بعد التأكد من هويته،

ويقوم المراقب بتنظيم خروج الطلبة بعد نهاية الاختبار على دفعات منتظمة لكي لا يحدث تكدس عند البوابات.كما تم تجهيز مباني الجامعة بأكثر من ١٥ كاميرا حرارية لقياس درجات حرارة الطلبة قبل دخولهم القاعات.

يذكر أن مجموع الطلاب الذين يجرون الاختبارات النهائية في كليات سكاكا بلغ 5830 وعدد الطالبات 8657، فيما يبلغ عدد المختبرين من الطلاب في فرع القريات 1093 وعدد الطالبات 4223، وفي فرع طبرجل يختبر 541 طالباً، و2340 طالبة.