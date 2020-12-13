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"الوطنية للتدريب" تطلق برنامج "ديواني كفء" لتدريب العاملين بديوان الوادي الجديد

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"الوطنية للتدريب" تطلق برنامج "ديواني كفء" لتدريب العاملين بديوان الوادي الجديد "الوطنية للتدريب" تطلق برنامج "ديواني كفء" لتدريب العاملين بديوان الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

09:40 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الأحد 13 ديسمبر برنامج ديواني كفء لتدريب العاملين بديوان عام محافظة الوادي الجديد بحضور حنان مجدي نائب المحافظ؛ لتدريب 25 موظفا من العاملين بديوان عام المحافظة على مجموعة المهارات المهمة لأدوارهم القيادية والوظيفية لمدة 21 يومًا.

ويعد هذا البرنامج نتاج التعاون بين الأكاديمية الوطنية ومحافظة الوادي الجديد.

ورحبت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بحنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، قائلة: "هي خريجة الأكاديمية الوطنية وخريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وكذلك خريجة البرنامج التدريبي لنواب المحافظين، وقد سعت منذ أكثر من عام على تنفيذ مثل هذا البرنامج، وصممت على أن تكون الوادي الجديد أولى المحافظات التي تنفذ فكر متطور وجديد على مستوى المحليات وأن يكون للبرنامج شكل مؤسسي وبتصميم وشعار واحد".

وتمنت راغب للمتدربين مدة إقامة ورحلة تدريب وتعليم وتطوير مثمرة وأن يكونوا مثالا مُشرفا ومُنيرا ليس فقط للوادي الجديد بل لباقي المحافظات.

ومن جانبها استهلت حنان مجدي كلمتها بالترحيب بالمتدربين داخل الأكاديمية، وقدمت الشكر للدكتورة رشا، وقالت: "أشعر بمزيج من مشاعر السعادة والامتنان والفخر، السعادة لأني اعتبر الأكاديمية الوطنية بيتي الثاني، والامتنان لكوني أرى كفاءات وكوادر المحافظة بيتي الأول موجودة اليوم في بيتي الثاني، ومُمتنّة للدكتورة رشا ولجميع القائمين على العمل لإتاحة هذه الفرصة".

وأضافت: "أشعر بالفخر لوصول الأكاديمية الوطنية في وقت قياسي إلى هذه المكانة العظيمة فقد أصبح لها وضعها المحلي والأفريقي والدولي، وهذا إعجاز وليس إنجاز بقيادة حكيمة متميزة نفخر بوجودها على رأس العمل مع زملاء أعزاء وأصدقاء متواجدين كفريق عمل بالأكاديمية".

وأكدت حنان مجدي على أهمية برنامج ديواني كفء واصفةً إياه بقلب المحليات داخل المحافظات، لأنها خط التعامل المباشر مع المواطن أساس ومحور العمل الإداري، وقالت: "كل ما نسعى لتحقيقه من التنمية الشاملة والمستدامة والرؤية الواضحة الكاملة لصالح هذا المواطن".

وفي نهاية حديثها تمنت للمتدربين أكبر استفادة لينقلوا الخبرة والمعرفة التي سيتلقونها في الأكاديمية إلى زملائهم في الإدارات المختلفة بديوان عام المحافظات.

جدير بالذكر أن برنامج ديواني كفء يعتبر واحدًا من حزمة البرامج المتخصصة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وقد حرصت على إعداد محتوى تدريبي يتناسب مع الخلفيات العملية والعلمية المختلفة للعاملين بالديوان تضمن عدة محاور مهمة منها الاتجاهات المعاصرة في إدارة الموارد البشرية واستراتيجية 2030 وأمن المعلومات والبيانات الكبرى Big Data والحوكمة والقيادة الرشيدة للمؤسسات وإدارة التغيير ومقوماته وعلاقات العملاء وإدارة المشروعات والتواصل الفعال في بيئة العمل والعمل الجماعي وإدارة فرق العمل والتخطيط الاستراتيجي الفعال، وقد تم الانتهاء من تدريب 20 موظفا من العاملين بديوان عام محافظة كفرالشيخ في سبتمبر الماضي.

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