أخبار عاجلة

"التجارة الخارجية" تبحث إجراءات مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة -
الولايات المتحدة تسجل 230,953 إصابة كورونا و3,444 حالة وفاة -
"المسيعيد": اعتبر نفسي الأول في الشيلات وتقاعدت من عملي لأجل هذه المهنة -
إدارة "الوحدة" تردُّ على قرار لجنة الانضباط.. سنقدِّم ما يثبت سلامة موقفنا -
وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا -
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان -
لـ60 يومًا.. الجيزة: استقطاع حارة مرورية من طريق الفيوم في الاتجاهين لإنشاء 3 كباري -
مطار القاهرة: سفر ووصول 230 رحلة لنقل 30 ألف راكب -
"الدولي للمطارات" يدعو الدول لتطعيم كافة العاملين بلقاح كورونا -
وفاة طبيب أردني جديد بفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

عصام شيحة رئيسًا للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان خلفًا لـ"حافظ أبوسعدة"

Print
عصام شيحة رئيسًا للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان خلفًا لـ"حافظ أبوسعدة" عصام شيحة رئيسًا للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان خلفًا لـ"حافظ أبوسعدة"

مصراوي Masrawy

09:37 م الأحد 13 ديسمبر 2020

(مصراوي):

عقد مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مساء اليوم الأحد، أول اجتماع له منذ وفاة رئيسه الدكتور حافظ أبو سعده المحامي الحقوقي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقرر مجلس الأمناء بالإجماع، انتخاب عصام شيحة أمين عام المنظمة والمحامي بالنقض، رئيسًا للمنظمة.

يأتي ذلك في إطار استمرار قيام المنظمة بواجباها في الدفاع عن حقوق وكرامة الإنسان المصري، وفي إطار استكمال المسيرة المشرفة التي بدأها فقيد الحركة الحقوقية ورئيس المنظمة الراحل الدكتور حافظ أبو سعدة.

وقال شيحة الرئيس الجديد للمنظمة إن "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هي كيان وطني كبير خرجت من رحمه الحركة الحقوقية المصرية، وأن الراحل الدكتور حافظ أبو سعدة، بذل أغلب سنين عمره مناضلًا من أجل ازدهار وبقاء هذه المنظمة العريقة، ونحن من بعده سنواصل المسيرة من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا

وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا

مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

سفارة روسيا: زيارة ناجحة لوزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لمصر

سفارة روسيا: زيارة ناجحة لوزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لمصر

"النواب" عن بيان البرلمان الأوروبي بشأن مصر: يتضمن مغالطات ومُسيس

"النواب" عن بيان البرلمان الأوروبي بشأن مصر: يتضمن مغالطات ومُسيس

شبكة عيون الإخبارية