عصام شيحة رئيسًا للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان خلفًا لـ"حافظ أبوسعدة"

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

عقد مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مساء اليوم الأحد، أول اجتماع له منذ وفاة رئيسه الدكتور حافظ أبو سعده المحامي الحقوقي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقرر مجلس الأمناء بالإجماع، انتخاب عصام شيحة أمين عام المنظمة والمحامي بالنقض، رئيسًا للمنظمة.

يأتي ذلك في إطار استمرار قيام المنظمة بواجباها في الدفاع عن حقوق وكرامة الإنسان المصري، وفي إطار استكمال المسيرة المشرفة التي بدأها فقيد الحركة الحقوقية ورئيس المنظمة الراحل الدكتور حافظ أبو سعدة.

وقال شيحة الرئيس الجديد للمنظمة إن "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هي كيان وطني كبير خرجت من رحمه الحركة الحقوقية المصرية، وأن الراحل الدكتور حافظ أبو سعدة، بذل أغلب سنين عمره مناضلًا من أجل ازدهار وبقاء هذه المنظمة العريقة، ونحن من بعده سنواصل المسيرة من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل".