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رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الوزراء ينشر خريطة بالأمطار المتوقعة حتى الأربعاء ()

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رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الوزراء ينشر خريطة بالأمطار المتوقعة حتى الأربعاء (فيديو) رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الوزراء ينشر خريطة بالأمطار المتوقعة حتى الأربعاء ()

مصراوي Masrawy

07:59 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب- أسامة علي:

نشر مجلس الوزراء، عن حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار وسرعة الرياح التي تتعرض لها البلاد، خلال الأسبوع الجاري بداية من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من الأحد وحتى الأربعاء، ويرجع ذلك إلى تعرض البلاد إلى منخفض جوي متمركز على غرب البحر المتوسط، ويتحرك تدريجيًا في اتجاه الشرق، ما يؤدي لرياح جنوبية غربية نشطة تكون مثيرة الرمال والأتربة على معظم الأنحاء، وسقوط أمطار على مناطق متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة.

وتشهد البلاد غدًا الاثنين، انخفاضًا في درجات الحرارة ما بين 3 إلى 4 درجات، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية على معظم الأنحاء، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية في أغلب الأحيان على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

كما تشهد البلاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحري وخليج العقبة.

وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشرقية وسيناء والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وجنوب البلاد، ما يؤدي إلى صعوبة في الرؤية الأفقية، واضطراب في حركة الملاحة على البحر المتوسط.

الثلاثاء
تنخفض درجات الحرارة من 2 إلى 3 درجات، بأقل من المعدلات الطبيعية، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية في أغلب الأحيان على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

كما تشهد سقوط أمطار متوسط على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة.

وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد، واضطراب في حركة الملاحة على البحر المتوسط.

الأربعاء
أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

وسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة، وأمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد ومناطق من جنوب سيناء.

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