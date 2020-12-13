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العراق وروسيا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

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العراق وروسيا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي العراق وروسيا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

مصراوي Masrawy

08:03 م الأحد 13 ديسمبر 2020

بغداد - (أ ش أ):

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، مع السفير الروسي لدى بلاده ماكسيم ماكسيموف، القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي لما فيه أمن واستقرار المنطقة.

كما بحثا - خلال اللقاء وفقا لبيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ - ملف مخيم الهول على الحدود العراقية السورية، وأهمية العمل على تبادل المعلومات، لتأمين الحدود العراقية، ومنع تسلل الإرهابيين، إضافة إلى التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب.

وأكد الأعرجي أهمية استمرار التعاون بين البلدين، خصوصًا في مجال التسليح، معربًا عن تطلعه لأن تشهد العلاقات العراقية الروسية مزيدًا من التطور، لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.

من جهته، أكد السفير الروسي أن بلاده على استعداد للتعاون مع العراق في المجالات كافة.

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