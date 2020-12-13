حفل تنصيب أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب جنوب سيناء (صور)

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء والرائد العام لاتحاد الطلاب، اليوم الأحد، حفل تنصيب أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب جنوب سيناء للمرحلتين الإعدادية والثانوية للعام الدراسي 2019 /2020، بديوان عام مديرية التربية والتعليم بمدينة طور سيناء.

حضر الحفل الشيخ خليل إبراهيم الحويطي رئيس مجلس أمناء وآباء المحافظة السابق، والدكتور محمد إسماعيل مسؤول مشروع خطة تطوير التعليم بمكتب اليونيسيف بمصر، ومحمد ثابت موجه عام التربية الاجتماعية.​