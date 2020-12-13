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السويد تواجه عجزًا في الأطقم الصحية بسبب الاستقالات وسط أزمة كورونا

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السويد تواجه عجزًا في الأطقم الصحية بسبب الاستقالات وسط أزمة كورونا السويد تواجه عجزًا في الأطقم الصحية بسبب الاستقالات وسط أزمة كورونا

مصراوي Masrawy

07:25 م الأحد 13 ديسمبر 2020

برن - (د ب أ)

ذكرت مسؤولة بالقطاع الصحي في سويسرا، أن بلادها تواجه عجزا في العاملين بمجال الرعاية الصحية بسبب الاستقالات بأعداد كبيرة وسط أزمة .

ووصفت سينيفا ريبيريو، رئيسة الجمعية السويدية للمهنيين الصحيين، الوضع بأنه "فظيع"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وحتى قبل الموجة الأولى للجائحة التي تعود إلى مارس "كان هناك عجز في الممرضات المتخصصات"، بحسب ما ذكرته ريبيريو.

وأضافت: "هناك عدد أقل الآن من الأشخاص المؤهلين المتاحين، مما كان عليه الوضع في الربيع".

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