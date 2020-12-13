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تبون يوجه "خطابًا للشعب" في أول ظهور علني له منذ إصابته بكورونا ()

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تبون يوجه "خطابًا للشعب" في أول ظهور علني له منذ إصابته بكورونا (فيديو) تبون يوجه "خطابًا للشعب" في أول ظهور علني له منذ إصابته بكورونا ()

مصراوي Masrawy

07:01 م الأحد 13 ديسمبر 2020

الجزائر - (ا ف ب)

للمرة الأولى بعد إصابته بفيروس كورونا، ظهر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد ظهر الأحد عبر التلفزيون العام في خطاب ألقاه غداة الذكرى الأولى لانتخابه. ولفت تبون إلى أنه يمضي فترة نقاهة تستمر أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. وكان آخر ظهور علني لتبون في 15 أكتوبر حين التقى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

ظهر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد ظهر الأحد عبر التلفزيون العام للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر وخضوعه لحجر في البلاد ثم نقله إلى مستشفى في ألمانيا لتلقي العلاج من .

وألقى تبون الذي بدا نحيلا "خطابا للشعب" غداة الذكرى الأولى لانتخابه. وأشار في خطابه إلى أنه يمضي فترة نقاهة تستمر أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

يذكر أن آخر ظهور علني له يعود إلى 15 أكتوبر حين التقى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

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