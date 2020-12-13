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"لجنة مكافحة جرائم التقنية" بإمارة الرياض توقف عرض أجهزة اتصال ممنوعة

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"لجنة مكافحة جرائم التقنية" بإمارة الرياض توقف عرض أجهزة اتصال ممنوعة "لجنة مكافحة جرائم التقنية" بإمارة الرياض توقف عرض أجهزة اتصال ممنوعة
تعود لإحدى شركات التجارة الإلكترونية

أوقفت اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم التقنية في إمارة منطقة الرياض عرض بعض أجهزة الاتصال الممنوعة لإحدى شركات التجارة الإلكترونية من خلال التطبيقات وإنفاذ التوجيهات الصادرة بحقها.
وكانت اللجنة قد قامت بالشخوص للتأكد من نظامية أجهزة الاتصالات المعروضة بتطبيقات الشركة بمشاركة رئاسة أمن الدولة، وشرطة الرياض، ووزارة التجارة.
ويأتي هذا الإجراء بناءً على توجيهات ومتابعة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير المنطقة، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة لتكثيف الجولات الميدانية وضبط الممارسات المخالفة.إمارة منطقة الرياض مكافحة جرائم التقنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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