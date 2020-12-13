تامر العراقي مديرًا للشؤون الأثرية بالإدارة العامة بجنوب سيناء

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

جنوب سيناء - رضا السيد:

أصدر الدكتور أسامة طلعت عبد المنعم، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، أمرًا إداريًا رقم 335 لسنة 2020، بتكليف تامر حسن العراقي، للعمل مديرًا للشؤون الأثرية بالإدارة العامة بجنوب سيناء.

يذكر أن تامر حسن العراقي، عمل مفتش آثار أول بمنطقة رأس سدر، حصل على ماجستير في آثار ونقوش جنوب سيناء "الآثار والنقوش النبطية في سيناء".

كما شارك في أعمال الحفائر الأثرية بجنوب سيناء، وحصل على دورة في اللغة النبطية من مركز الخطوط والكتابات القديمة بمكتبة الإسكندرية، ودورة في الآثار الغارقة، ورخصة غطس رياضي، ودورة كشف تزييف الآثار، ودورة اللغات القديمة من مكتبة الاسكندرية، ودورة ترميم المخطوطات من مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، وهو باحث أكاديمي في تاريخ وآثار شبه الجزيرة العربية.