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تشارك في اجتماع وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك"

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مصر تشارك في اجتماع وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك" تشارك في اجتماع وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك"

مصراوي Masrawy

06:52 م الأحد 13 ديسمبر 2020

(مصراوي):

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، عبر الفيديوكونفرانس في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول "آوابك" في دورته الخامسة بعد المائة، والذي انعقد افتراضيًا من الكويت، تحت رئاسة المهندس عبدالمجيد عطار وزير الطاقة بجمهورية الجزائر، التي ترأس الدورة الحالية للمنظمة، بمشاركة وزراء البترول والطاقة بالمملكة العربية والبحرين وسوريا وقطر، وممثلي دول الإمارات والكويت والعراق إضافة إلى علي بن سبت الأمين العام للمنظمة.

وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول اعماله وفى مقدمتها تقرير الأمين العام حول نشاطات الأمانة العامة للمنظمة ومناقشة الدراسات التي أعدتها حول صناعة البترول والغاز ومتابعة التطورات الحالية في أسواق البترول العالمية في ظل تحديات جائحة كورونا، وتأثيراتها على الطلب والمعروض ومستويات الأسعار، ومتابعة شئون البيئة وتغير المناخ، وإقرار موعد عقد مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر، وبحث أنشطة الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة إضافة إلى مناقشة مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة وسبل تطوير أنشطة المنظمة بوجه عام.

وصادق المجلس الوزاري لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول، على إسناد رئاسة الدورة المقبلة للمنظمة إلى المملكة العربية السعودية، كما قرر عقد مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر عام 2023 بدلًا من عام 2022 نظرًا للظروف الحالية التي يمر بها العالم، بما يضمن الإعداد الجيد له وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

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مصراوي Masrawy

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