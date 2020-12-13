أخبار عاجلة

تحصيل 3 مليارات جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد في نوفمبر الماضي -
الكهرباء: 24 ألفا و200 ميجاوات الحمل المتوقع اليوم -
بالصور.. عمومية محامين الإسكندرية للتصويت على دمج النقابات الفرعية -
الدكتور جودة مبروك قائمًا بأعمال عميد كلية الآداب جامعة بني سويف -
مساعد وزير الداخلية: 55 ألف طالب تقدموا للالتحاق بكلية الشرطة بينهم 10 آلاف خريجي كليات الحقوق -
النتيجة بـ"رسالة واتصال".. مساعد وزير الداخلية يعلن نتيجة كلية الشرطة -
تغيب انتهى بجثة.. انتشال طفل غريق من ترعة في الحوامدية -
"صعقاه في أماكن حساسة وشوها وجهه".. ليلة القبض على أب وأم عذبا طفلهما بالهرم -
رئيس الوزراء الإسباني في عزل صحي لمخالطته ماكرون -
لماذا لم يتلقى بوتين لقاح كورونا حتى الآن؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"عسيري": الأرض تمر في فترات من العام عبر مسار من الحطام الفضائي تتركه وراءها المذنبات

Print
"عسيري": الأرض تمر في فترات من العام عبر مسار من الحطام الفضائي تتركه وراءها المذنبات "عسيري": الأرض تمر في فترات من العام عبر مسار من الحطام الفضائي تتركه وراءها المذنبات
قال: يفضل البدء في رصدها من بعد منتصف الليل وحتى الفجر

كشف رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري، أن الأرض تمر في فترات معينة من العام عبر مسار من الحطام الفضائي الذي تتركه وراءها المذنبات أثناء دورانها حول الشمس، مبيناً أن معظم تلك الحطام مكون من جسيمات تتراوح في الحجم بين حبات الرمل والحصى الصغيرة.

وقال "عسيري": إن تلك الجسيمات تنجذب نحو سطح الأرض بسرعة عالية، وعندها تصطدم بالغلاف الجوي، ويحترق معظمها، وينتج وميضًا من الضوء يشكل الشهب، مضيفًا أنه عندما ترى أعدادًا كبيرة من هذه الشهب في وقت محدود، وتظهر من نقطة معينة في السماء يطلق على ذلك "زخات الشهب".

وأردف: "تعتبر التوأميات أبرز زخات الشهب خلال العام وأحد أهم الأحداث الفلكية التي ينتظرها الكثير في جميع أنحاء العالم. ومعظم زخات الشهب ترتبط بالمذنبات، بينما التوأميات مرتبطة بكويكب يطلق عليه "فيثون" 3200 له مدار يشبه مدار المذنب ويدور حول الشمس مرة كل 1.4 عام".

وأبان أن التوأميات سميت بهذا الاسم نسبة إلى كوكبة التوأمين التي يبدو أنها تشع منها. ولكن يمكن أن تظهر من أي مكان في السماء ولا يلزم مواجهة الكوكبة لرؤيتها.

وأشار إلى أن تلك الشهب تنشط بين 4 و17 ديسمبر، في حين تصل إلى ذروتها في ليلة 13-14 ديسمبر.، فيما يبلغ متوسط سرعتها 35 كيلومترًا في الثانية. وترى من نصف الكرة الأرضية الشمالي. كما يمكن أيضًا رصدها من النصف الجنوبي ولكن بعد منتصف الليل.

وبين أنه إذا توفر موقع رصد بعيد عن أضواء المدن وسماء صافية من الغيوم والضباب؛ فإن فرص رصدها بأعداد أكبر تزيد هذا العام في ظل غياب القمر. كما يمكن رصد ما بين شهاب إلى شهابين في الدقيقة الواحدة، ولا يتطلب ذلك أي أجهزة فلكية أو معدات مساعدة.

ولفت إلى أنه يفضل البدء في رصدها من بعد منتصف الليل وحتى الفجر، مستدركًا بأن الوقت الأنسب لرصدها حوالي الساعة الثانية صباحًا؛ لأن كوكبة التوأمين في هذا التوقيت تقع في أقصى ارتفاع لها في السماء، فيما يزيد عدد الشهب المرئية كلما ارتفعت النقطة التي تشع منها.جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الخطيب": قطاع السياحة السعودي الواعد يجذب المستثمرين

"الخطيب": قطاع السياحة السعودي الواعد يجذب المستثمرين

"الدحيلان": نتطلع لأن تكون الشرقية مركزًا مهمًا لصناعة التجميل والأزياء

"الدحيلان": نتطلع لأن تكون الشرقية مركزًا مهمًا لصناعة التجميل والأزياء

وفد من المركز السعودي لتأهيل الكفيفات بالأردن يتفقّد الخدمات بـ"الزعتري"

وفد من المركز السعودي لتأهيل الكفيفات بالأردن يتفقّد الخدمات بـ"الزعتري"

وقف الملك عبدالعزيز يعلن عن بدء إجراءات تمليك المواطنين لعقاراتهم ببحرة

وقف الملك عبدالعزيز يعلن عن بدء إجراءات تمليك المواطنين لعقاراتهم ببحرة

شبكة عيون الإخبارية