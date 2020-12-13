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موريتانيا تفرض حظر التجوال للحد من انتشار كورونا

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موريتانيا تفرض حظر التجوال للحد من انتشار كورونا موريتانيا تفرض حظر التجوال للحد من انتشار كورونا

مصراوي Masrawy

06:25 م الأحد 13 ديسمبر 2020

نواكشوط - (د ب ا)

أعلنت السلطات الموريتانية، اليوم الأحد حظرا للتجوال، يبدأ من اليوم الأحد من الساعة السادسة مساء بتوقيت نواكشوط، وحتى السادسة صباحًا للحد من انتشار وذلك بعد ارتفاع مثير للقلق في عدد الإصابات.

وأعلنت الرئاسة الموريتانية في بيان وجود ارتفاع مقلق في أعداد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، وأنها ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بالوقاية من الفيروس.

وقررت الرئاسة انتهاء دوام العمل في الإدارات والمكاتب عند الساعة الرابعة مساء والفرض الصارم لاحترام الإجراءات الاحترازية بشكل عام.

وكلفت الرئاسة وزارة الشؤون الإسلامية بإعلان ما يلزم بخصوص صلاة الجمعة بعد التشاور مع رابطتي العلماء والأئمة.

وكان وزير الخارجية الموريتاني قد التقى في وقت سابق بسفراء الدول والمنظمات الدولية وشركاء التنمية في نواكشوط وأبلغهم بخطورة الوضع في موريتانيا وبضرورة مساعدة بلاده على التصدي للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

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