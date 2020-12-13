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أمين "النواب": العلاقات بين والعراق تشهد طفرة على كافة المستويات

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أمين "النواب": العلاقات بين مصر والعراق تشهد طفرة على كافة المستويات أمين "النواب": العلاقات بين والعراق تشهد طفرة على كافة المستويات

مصراوي Masrawy

06:24 م الأحد 13 ديسمبر 2020

(مصراوي):

أشاد الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي برسوخ وقوة العلاقات بين والعراق، والتي تشهد طفرة بارزة مابين البلدين الشقيقين على كافة المستويات.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار محمود فوزي، اليوم الأحد، مع الأمين العام لمجلس النواب العراقي سيروان عبدالله والوفد المرافق له.

في مستهل اللقاء رحب الأمين العام بوفد مجلس النواب العراقي في بلدهم الثاني مصر، وعرض المستشار محمود فوزي لعمل أجهزة وإدارات الأمانة العامة لمجلس النواب في إطار تبادل الخبرات بين برلماني البلدين، مشيرًا إلى خطة عمل مجلس النواب والاجراءات التى اتخذها لضمان سير العمل بالمجلس بانتظام أثناء مواجهة جائحة "كورونا".

كما استعرض الخطة التدريبية الافتراضية للأمانة العامة لمجلس النواب، وسبل دعم وتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين، خاصة على مستوى الامانة العامة للمجلسين.

من جانبه، أعرب الأمين العام لمجلس النواب العراقي سعادته وجزيل شكره وتقديره لحسن الاستقبال الذي لاقاه هو والوفد المرافق، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين على كافة المستويات تتجه الى مستوى يليق بتاريخ العلاقات المصرية - العراقية.

وأبدى المسئول العراقي رغبته في تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين خاصة على مستوى تبادل الخبرات بين الأمانة العامة لمجلسي النواب في مصر والعراق.

وفي ختام اللقاء، تبادل المستشار محمود فوزي وسيروان عبدالله الدروع التذكارية؛ واصطحب فوزى نظيره العراقي في جولة داخل أروقة المجلس شملت متحف المجلس والقاعة الرئيسية للنواب.

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