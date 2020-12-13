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إسرائيل تقلص فترة الحجر الصحي الإلزامي لكورونا

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إسرائيل تقلص فترة الحجر الصحي الإلزامي لكورونا إسرائيل تقلص فترة الحجر الصحي الإلزامي لكورونا

مصراوي Masrawy

06:23 م الأحد 13 ديسمبر 2020

تل أبيب - (د ب أ)

قال بيان صادر عن وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنه تم تقليص فترة الحجر الصحي الإلزامي من 12 إلى 10 أيام.

كانت الوزارة قد قلصت بالفعل الفترة التي يجب خلالها على أي شخص كان على اتصال بمريض مصاب بفيروس كورونا أن يعزل نفسه من 14 يومًا إلى 12 يومًا في أول نوفمبر.

وتدخل القاعدة الجديدة حيز التنفيذ بعد غد الثلاثاء الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش.

وسيتعين على الإسرائيليين الذين كانوا على اتصال بأشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس أن يخضعوا لاختبار لفيروس كورونا في اليوم الأول من الحجر الصحي الذي سيستمر لمدة 10 أيام، وكذلك في اليوم التاسع، ويجب أن يكون الاختباران سلبيين حتى يخرجوا من العزل .

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت سابق اليوم الأحد إن إسرائيل ستبدأ على الأرجح في تطعيم مواطنيها الأوائل- العاملون في مجال الصحة وكذلك رئيس الوزراء نفسه - في غضون أيام ، في وقت أقرب من تاريخ البدء المعلن في 27 ديسمبر.

ووصلت الشحنات الأولى التي تبلغ نحو 8 ملايين جرعة من لقاح فايزر/ بيونتك التي اشترتها إسرائيل إلى البلاد يوم الأربعاء.

وتقترب حالات الوفاة بفيروس كورونا في إسرائيل من 3 آلاف حالة.

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