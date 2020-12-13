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اتحاد الإعلام الرياضي يُقيم برنامجًا متخصصًا في الراليات وسباقات الفورمولا

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اتحاد الإعلام الرياضي يُقيم برنامجًا متخصصًا في الراليات وسباقات الفورمولا اتحاد الإعلام الرياضي يُقيم برنامجًا متخصصًا في الراليات وسباقات الفورمولا
تزامناً مع اقتراب استضافة المملكة للعديد من المنافسات الخاصة2021

اتحاد الإعلام الرياضي يُقيم برنامجًا متخصصًا في الراليات وسباقات الفورمولا

يقيم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية "عن بعد" بعد غدٍ الثلاثاء، البرنامج المتخصص في التغطية الإعلامية للراليات وسباقات الفورمولا الذي سيتاح لجميع المهتمين بالجانب الإعلامي في مجال السيارات والمحركات.

وأوضح الاتحاد أن البرنامج يتكون من مرحلتين، الأولى برنامج تعريفي شامل عن الراليات وسباقات الفورمولا بشكل عام من الناحية التنظيمية والإعلامية، ومن خلالها سيتم ترشيح أبرز المتفاعلين للمشاركة في المرحلة الثانية، وهي عبارة عن برنامج تدريبي مكثف عن فنون التغطية الإعلامية لهذه الرياضات، وتطبيقات عملية للعمل الصحفي في سباقات الفورمولا إي التي تستضيفها المملكة في فبراير القادم بالدرعية.


وينظم الاتحاد البرنامج تزامناً مع اقتراب استضافة المملكة للعديد من المنافسات الخاصة بالفورمولا ابتداءً من مطلع العام 2021، إضافة لكونه ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المخصصة للتغطيات الإعلامية بالرياضات المختلفة، التي تهدف إلى تطوير الإعلاميين الرياضيين في التغطية الإعلامية للألعاب المختلفة، ورفع ثقافة منتسبي المجال الإعلامي بالأنظمة والقوانين الخاصة بكل منافسة، مما ينعكس بشكل إيجابي على تطوير جميع الجوانب الإعلامية لهذه الألعاب وزيادة انتشارها وتغطية منافساتها بكل مهنية واحترافية, داعياً من لديه الرغبة التسجيل من خلال الرابط: https://ssmfksa.com/courses .الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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