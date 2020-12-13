"الصحة": 51 مليار جنيه تكلفة تطبيق التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

كشفت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، التكلفة الإجمالية لتشغيل محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التامين الصحي الشامل الجديدة، والتي تقدر بـ51.115 مليار جنيه مصري، لافتة إلى أن المحافظات الست التي تشملهم المرحلة الأولى هي (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، السويس، جنوب سيناء).

وأوضح الدكتور أحمد السبكي المشرف العام على تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات مساعد وزير الصحة والسكان، في بيان اليوم الأحد، أن تكلفة البنية التحتية بمحافظات المرحلة الأولى تقدر بـ 34.080 مليار جنيه، بينما تقدر تكلفة البنية التجهيزات الطبية وغير الطبية 8.885 مليار جنيه، كما تبلغ تكلفة التشغيل لمدة 3 أشهر في المحافظات الست 3.150 مليار جنيه، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه تكلفة الميكنة للمنظومة الجديدة بتلك المحافظات.

وأشار إلى المحاور الثمانية التي يرتكز عليها مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، وتشمل (التخطيط الإستراتيجي، إعداد البنية التحتية والتجهيزات، الميكنة والتحول الرقمي، التحول المؤسسي، التأهيل للتسجيل والاعتماد، الموارد البشرية والتدريب، التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، التوعية والإعلام).

وتابع: "يختص محور التخطيط الإستراتيجي بالمنظومة بوضع خريطة صحية وسكانية للمحافظة لتحديد احتياجات تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل داخل كل محافظة"، لافتًا إلى الاختلاف من محافظة إلى أخرى وفقًا لطبيعة كل محافظة وطبيعة سكانها، أما محور إعداد البنية التحتية والتجهيزات، فيختص بوضع خطة بناء أو تطوير المنشآت الصحية داخل كل محافظة، وتوفير التجهيزات والمستلزمات الطبية وفقًا لخطة التشغيل الموضوعة داخل المحافظة، بينما يختص محور الميكنة والتحول الرقمي بتوفير البنية التحتية المناسبة لتطبيق التحول الإلكتروني للمنظومة من كابلات وخلافه بالتعاون مع الجهات المعنية سواء وزارة الاتصالات أو الإنتاج الحربي أو وزارة المالية، إضافة إلى تدريب القوى البشرية على تسجيل المنتفعين إلكترونيًا ، وتهيئة الأقسام الخارجية بالمستشفيات على تطبيقات التأمين الصحي الشامل.

واستكمل: "يختص محور التحول المؤسسي بحصر ودراسة الأصول الموجودة لدى الهيئة العامة للرعاية الصحية لتنفيذ نظام الحوكمة الذي سيتم تنفيذه طبقًا لمشروع التامين الصحي الشامل، حيث تؤول كافة الأصول التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي أو هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية أو أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ويتم نقل تبعية هذه الأصول مرحليًا للهيئة العامة للرعاية الصحية، أما بالنسبة لمحور التأهيل للتسجيل والاعتماد فيختص بشرح متطلبات التسجيل، وعمل السياسات ودليل القوى العاملة ودليل القيادة وإصدار الأدلة التشغيلية للأقسام، التدريب على رأس العمل علي معايير أمن وسلامة المريض وأمان الدواء، التدريب على جميع متطلبات التسجيل والاعتماد والجودة الخاصة بالوحدات".

وأضاف: "يختص محور الموارد البشرية والتدريب بحصر القوى البشرية الموجودة ومعرفة كفائتهم ونقاط القوة ونقاط الضعف وتعزيز قدراتهم من خلال برامج تدريبية وتأهيلية من شأنها رفع كفائتهم، بهدف إعادة توزيعهم وفقًا لقدراتهم واحتياجات الأماكن التي تتناسب معهم، وتوفير القوى البشرية من كافة التخصصات والتدريب على برامج طب الأسرة والتي تعد نواة التأمين الصحي الشامل، وفي حال وجود عجز في القوى البشرية يتم التعاقد مع كوادر مؤهلة بالتعاون مع القطاع الخاص والجامعات تساهم كذلك في نقل الخبرات وثقل العاملين بالهيئة".

ويختص محور التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة بالتسجيل الإلكتروني للمواطنين داخل المنظومة وفتح الملفات العائلية لهم لافتًا إلى تسجيل أكثر من 3مليون مواطن بالمنظومة الجديدة حتى الآن ، منها 654.776 ألف مواطن ببورسعيد، 800 ألف مواطن بالأقصر، 936 ألف مواطن بالإسماعيلية، 84.345 ألف مواطن بجنوب سيناء، 724.567 ألف مواطن بمحافظة أسوان، إضافة إلى 182.390 ألف مواطن بمحافظة السويس، وذلك منذ بدء تسجيل المواطنين بالمنظومة الجديدة منذ مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي، وحتى الآن.

وبالنسبة لمحور التوعية والإعلام ، فهو يختص بالتوعية الميدانية للمواطنين من خلال الندوات واللقاءات الجماهيرية وأتوبيسات التوعية التي تجوب كل محافظة للتسجيل داخل المنظومة وفتح الملفات العائلية والتوعية بالفحص الطبي الشامل والتوعية بنسب الاشتراكات، وحزم الخدمات التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل، مع عمل حملات إعلامية وإعلانية بأماكن التسجيل وأماكن إجراء الفحص الطبي الشامل للمواطنين، وتتم التوعية بالمنظومة الجديدة وخدماتها أيضًا عبر الصفحة الرسمية على الفيسبوك https://www.facebook.com/UHIEG/

ودعا الدكتور أحمد السبكي المواطنين الذين لم يقوموا بالتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظات الست السالف ذكرها، أن يتوجهوا للوحدة أو المركز الصحي التابع لهم و الأقرب لمحل سكنهم للتسجيل، لافتًا إلى الأوراق المطلوبة للتسجيل تشمل الرقم القومي لأفراد الأسرة وشهادات الميلاد للأطفال "إن وجدوا" أو صورة منهم، وبعد ذلك يتم تسجيل بيانات المواطن وبيانات أسرته وفتح الملف العائلي لهم، وبناء عليه يتم متابعة حالة المنتفع والحالة الصحية لأسرته مع طبيب الأسرة، وبعدها يتم تحديد موعد إتمام الفحص الطبي الشامل لتسجيل الحالة الصحية للأسرة.​