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نتنياهو: أمريكا وإسرائيل تعملان معًا لتحقيق السلام وإحباط التهديدات بالمنطقة

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نتنياهو: أمريكا وإسرائيل تعملان معًا لتحقيق السلام وإحباط التهديدات بالمنطقة نتنياهو: أمريكا وإسرائيل تعملان معًا لتحقيق السلام وإحباط التهديدات بالمنطقة

مصراوي Masrawy

05:52 م الأحد 13 ديسمبر 2020

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان معًا بشكل أقرب من أي وقت مضى.

وتابع نتنياهو، خلال لقاء مع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، الذي يزور إسرائيل، أن إسرائيل وأمريكا تتعاونان معًا لإحباط التهديدات المشتركة، ولتحقيق السلام.

وأشاد باتفاقيات "إبراهيم" الموقعة مع البحرين والإمارات والسودان والمغرب، برعاية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد .

وتابع: "لم يكن أي من هذه الإنجازات بالطبع ممكنًا لولا المشاركة النشطة والقيادة من الرئيس ترامب وفريقه".

وقال إن إدارة ترامب اقترحت خطة واقعية للسلام الفلسطيني الإسرائيلي، وهي أول خطة تأخذ بجدية مصالح إسرائيل الوطنية والأمنية لهذا السبب أعتقد أنها ستكون الخطة الوحيدة التي سيتم تنفيذها.

وكان ترامب، اعترف بالسسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، ورعى اتفاقيات التطبيع بين تل أبيب و4 دول عربية، وسط تقارير إعلامية أمريكية تفيد بأن الرئيس ترامب، يسعى لإدخال دول عربية أخرى إلى اتفاقيات السلام مع إسرائيل قبل انتهاء ولايته في 20 يناير المقبل.

وأشار نتنياهو، إلى الإشادة العربية والإسرائيلية، لاتفاقيات السلام الموقعة مؤخرًا، وبتعامل ترامب مع إيران، مشددًا على أنه عندما يتفق الإسرائيليون والعرب على أشياء كثيرة، فمن المنطقي أن ينتبه العالم لها.

وذكر بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن نتنياهو أكد على استمرار إيران في دعم وتمويل الإرهاب في المنطقة والعالم.

وشدد على ضرورة تكثيف العمل والتعاون ضد إيران ومنعها من امتلاك سلاحًا نوويًا.

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