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بالصور.. سفير الفاتيكان يلتقى 60 راهبة وخادمة بإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك

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بالصور.. سفير الفاتيكان يلتقى 60 راهبة وخادمة بإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك بالصور.. سفير الفاتيكان يلتقى 60 راهبة وخادمة بإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك

مصراوي Masrawy

06:13 م الأحد 13 ديسمبر 2020

أسيوط ـ محمود عجمي:

عقد المطران نيقولاوس هنري، سفير الفاتيكان الجديد لمصر، اليوم الأحد، لقاءً رعويًا مع عدد من الراهبات والخادمات بإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، في حضور الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط.

قال الأنبا كيرلس وليم، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، إن سفير الفاتيكان بمصر ترأس القداس الإلهي، ثم ألقى محاضرة حول "تحديات الحياة الرهبانية"، مشيرًا إلى أن اللقاء حضرته نحو 60 راهبة، خدمن في 20 قرية في نطاق إيبارشية أسيوط في مجالات التعليم المسيحي والخدمة الصحية والعمل الاجتماعي إلى جانب رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وخدمة الفقراء.

وأضاف مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك أن برنامج زيارة سفير الفاتيكان بمصر لمحافظة أسيوط تتضمن لقاء مع الآباء الكهنة رعاة الكنائس والأخوات الراهبات، فضلاً عن لقائه مع القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة فى ضيافة المطرانية، وزيارات رعوية لعدد من كنائس الإيبارشية بالمناطق الجغرافية الأربعة، وأيضًا زيارة عدد من المدارس الكاثوليكية والمؤسسات والجمعيات التنموية.​

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